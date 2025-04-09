高德地圖推「智能護航方案」　更精準規劃路線

高德調查顯示，費用爭議是消費者最大的痛點，在傳統模式下，司機因兜路、延遲接載等原因導致乘客取消訂單時，乘客仍需支付取消費，另乘客惡意取消訂單行為也令司機白行一轉，蒙受損失。因此，推出「智能護航方案」，通過兩大核心技術，升級服務標準。

該方案通過精準路線規劃技術，實時生成最優接駕路線，使「司機是否正常接駕」、「車輛是否異常停留」等爭議問題實現圖像化追溯。若司機出現反方向行駛、遲遲不接客等履約問題，將自動觸發行程保鏢，優先為乘客轉派其他車輛；結合車輛定位與實時交通數據，可精準計算司機實際空駛距離，按責收取取消費，既可防止乘客惡意取消訂單，又可保障司機合理權益。

同時有別於傳統「一刀切」的收費模式，高德地圖利用技術同時降低司機與乘客的成本，減少不必要開支。一方面精準避免了非乘客責任的取消損失，讓乘客不錯付每一分錢，另一方面為非司機責任的取消訂單提供空駛補償，讓司機每程付出皆有回報。這套透明標準有效解決 call 車場景中長期存在的「爭議黑洞」，實現「誰造成損失誰擔責」的公平原則。