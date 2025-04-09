印度央行減息0.25厘刺激經濟　今年第二次出手

隨着全球第5大經濟體印度的經濟增長擔憂加劇，印度央行今年第二度減息，將政策利率下調0.25厘，至6厘，創下2022年9月以來最低水平，符合分析師預期，同時美國快將開始對來自印度的商品徵收26%關稅。

貨幣政策委員會一致投票決定減息。印度央行指，貨幣政策委員會將政策立場轉為「寬鬆」。印度央行提到，有些貿易摩擦正出現，國際社會陷入不安；全球經濟前景急劇變化，關稅措施加劇不確定性，貿易摩擦對全球經濟增長的損害，將防礙國內經濟增長，目前難以量化不利影響；關稅增加將不利凈出口；匯率可能面對壓力；雖然通脹帶來信心及安慰，不過依然須警惕全球不確定性帶來的潛在風險。

印度央行減息的同時，當地通脹正減弱，但經濟也正放緩。去年第四季印度國內生產總值(GDP)增長率僅6.2%，低於預期，預計截至今年3月止的財年，印度經濟將增長6.5%，較對上一年的9.2%大幅放緩。印度央行於今年2月開始減息，當時是近5年來首次出手。

滙豐日前的報告預測，關稅將直接導致印度截至2026年3月財年的全年經濟增長減少0.5個百分點，並補充，出口量放緩及外國直接投資流動減弱等因素，可能產生間接影響。