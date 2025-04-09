道富：3月機構投資者風險偏好下降　不確定因素縈繞

道富環球市場公布機構投資者指標，3月風險偏好指標於跌至-0.09，由於投資者持續減持風險資產，轉向更為謹慎、具有防禦性的多元資產配置。

道富機構投資持股指標表明，機構投資者對股票的配置從年初全球金融危機後的高位進一步下滑。3月，股票市場資金流出0.75%，而債券和現金資金分別流入0.4%及0.35%。

道富環球市場亞太區宏觀策略主管Dwyfor Evans表示，3月份機構投資者的風險偏好持續下降，核心原因在於貿易政策和保護主義引發的不確定性，可能對經濟增長放緩和通脹上行可能構成雙重衝擊。值得注意，投資者一反常態削減美元超配持倉，打破避險情緒下美元通常作為避險資產的慣例，這種謹慎情緒促使資金進一步撤離股市，並近乎等量地流入債券和現金。這種股債輪動現象常見於貨幣寬鬆周期，表明在當前情況，市場對經濟增長放緩的預期，已超過對通脹意外上行的擔憂。

Evans稱，美國對中國加徵關稅的擔憂，某種程度上被科技或IT板塊的復甦，以及中國近年來試圖將貿易重心從發達市場轉移的舉措抵銷。流入中國股票市場的強勁資金，分流了區域內其他市場（尤其是印度）的資金。受到日本央行進一步加息預期的推動，日圓資金流入大幅增加，在此輪波動的資金流向格局中，日圓的避險屬性也為其提供了額外支撑。