研究：本地金融服務業正穩步應用生成式人工智能

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表最新研究報告顯示，本地金融服務行業正在穩步應用Gen AI(生成式人工智能)，75%受訪金融機構表示已經推出至少一個Gen AI的用例，或正進行試行計劃和構思用例，並探索具潛質的投資領域，預期相關比率在未來3至5年會上升至87%。

中心發表題為「GenA.I.新時代：促進金融服務負責任地應用人工智能」的應用金融研究報告，﻿﻿發現大型金融機構的Gen AI應用率略高一些，83%受訪大型企業已經推出至少一個 Gen AI的用例或正準備應用，高於小型企業63%的應用比例。

在應用Gen AI時，受訪金融機構認為風險管理的首3項考慮因素是模型的表現與準確性（95%）、模型的透明度與可解釋性（65%），以及數據私隱與安全（64%）。其中，香港金融機構重視 Gen AI負責任地應用及發展，優先考量工具的透明度和問責機制，同時注重數據保護和客戶訊息的保障，以加強風險管理。

該中心稱，港府與監管機構已多管齊下，支持負責任地應用和發展Gen AI，包括發布政策宣言和有關使用Gen AI的通告監管指引，並推出多項促進措施，例如金融管理局和數碼港為銀行而設的Gen AI沙盒，以及數碼港的人工智能超算中心。

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行董事馮殷諾指，希望報告結果能提供 Gen AI的良好做法，以解決業界應用Gen AI時遇到的挑戰，同時促進有關負責任地創新應用Gen AI及業界人才培訓的討論。