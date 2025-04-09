英皇國際透過強拍以2.41億統一皇后大道西舊樓業權
2025年04月09日 15:43
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英皇國際透過強制拍賣以底價投得皇后大道西舊樓
第一太平戴維斯根據土地審裁處依《土地(爲重新發展而强制售賣)條例》作出的售賣令，於周三(9日)公開拍賣出售港島皇后大道西70及72號，74及76號舊樓物業，由英皇國際(00163)以底價2.41億港元投得；該公司表示，很高興能成功統一項目業權，增加集團土地儲備，地盤會連同皇后大道西78至80號合併發展精品住宅。
上述物業地盤面積約3,360.84方呎，坐落於香港西營盤皇后大道西的東南面，鄰近與荷李活道交界。項目現狀為兩幢6層高住宅樓宇，分別為建於1971年的皇后大道西70至72號，以及建於1967的皇后大道西74至76號。各設有一條公共樓梯。物業坐落位置規劃用途為住宅(甲類)7。
第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，儘管政府已下調強拍門檻，惟在當前利率高企及地緣政治等因素影響下，發展商對啟動新項目仍抱持審慎態度。強拍條例修訂後迄今僅接獲3宗強拍申請，據悉該等申請均涉及發展商整合毗鄰地皮以進行聯合開發。預期全年強拍申請宗數將為單位數。