英皇國際透過強拍以2.41億統一皇后大道西舊樓業權

上述物業地盤面積約3,360.84方呎，坐落於香港西營盤皇后大道西的東南面，鄰近與荷李活道交界。項目現狀為兩幢6層高住宅樓宇，分別為建於1971年的皇后大道西70至72號，以及建於1967的皇后大道西74至76號。各設有一條公共樓梯。物業坐落位置規劃用途為住宅(甲類)7。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，儘管政府已下調強拍門檻，惟在當前利率高企及地緣政治等因素影響下，發展商對啟動新項目仍抱持審慎態度。強拍條例修訂後迄今僅接獲3宗強拍申請，據悉該等申請均涉及發展商整合毗鄰地皮以進行聯合開發。預期全年強拍申請宗數將為單位數。