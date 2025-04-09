皇都首季銷售套現逾34億　成新盤吸金王

該盤周三(9日)再新增成交，售出26樓A8室，實用面積524方呎，兩房連儲物室間隔，售價為1,041.7萬元，呎價約19,880元。全盤至今累售307伙，平均呎價約22,500，佔可銷售單位逾92%，其中以價單形式售出單位中，佔逾75%買家選用即供付款。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指出，樓盤VICTORIA ZONE 維港珍藏大宅所有四房大宅全數沽清，平均售價近4,000萬元，平均呎價近35,000元，現僅餘最後兩伙三房連套房待沽。

集團營業及市務(特別項目)部助理總經理 楊境豪續稱，項目已錄約26組大手客買入兩伙或以上，涉及金額最高為有買家斥逾1億元買入兩伙維港珍藏大宅，其中一伙成交呎價達約5.1萬元，為今年港島區新高呎價，最大手買家則購入6伙，涉資近5,200萬元。

此外，項目推出「吸金皇禮遇」置業優惠，名額3個，凡於4月13日至30日購入指定一房單位，買家可享價值16.8萬元家具禮遇。