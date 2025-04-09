皇都首季銷售套現逾34億 成新盤吸金王
2025年04月09日 16:07
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新世界發展(00017)旗下北角皇都銷情理想，集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目第一季銷售套現超過34億港元，成為「首季新盤吸金皇」。
該盤周三(9日)再新增成交，售出26樓A8室，實用面積524方呎，兩房連儲物室間隔，售價為1,041.7萬元，呎價約19,880元。全盤至今累售307伙，平均呎價約22,500，佔可銷售單位逾92%，其中以價單形式售出單位中，佔逾75%買家選用即供付款。
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指出，樓盤VICTORIA ZONE 維港珍藏大宅所有四房大宅全數沽清，平均售價近4,000萬元，平均呎價近35,000元，現僅餘最後兩伙三房連套房待沽。
集團營業及市務(特別項目)部助理總經理 楊境豪續稱，項目已錄約26組大手客買入兩伙或以上，涉及金額最高為有買家斥逾1億元買入兩伙維港珍藏大宅，其中一伙成交呎價達約5.1萬元，為今年港島區新高呎價，最大手買家則購入6伙，涉資近5,200萬元。
此外，項目推出「吸金皇禮遇」置業優惠，名額3個，凡於4月13日至30日購入指定一房單位，買家可享價值16.8萬元家具禮遇。
至於集團其他樓盤推售部署，何家欣指出，與帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期項目滶晨，將於周五(11日）於集團旗下中環私人會所HKGTA Town Club舉辦軟銷活動讓VIP客戶參與，該盤示範單位、樓書及展銷廳的準備工作已到最後階段，計劃於今季推出。