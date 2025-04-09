中原：首季本港私宅市場普通話拼音買家按季少3成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，總結今年首季，全港私人住宅市場合共錄得2,461宗普通話(漢語)拼音買家入市個案，較上季3,562宗下跌3成，與去年第二季高峯期4,241宗比較，則跌逾4成。

但受惠於預算案放寬細樓價印花稅，投資者及內地客轉趨活躍，帶動3月一、二手私人住宅錄得4,904宗買賣登記，較2月2,825宗上升約74%，當中反映內地客入市情況、姓名為普通話(漢語)拼音的買家暫錄1,097宗或約22%，較2月619宗增加約77%，創3個月新高；該類買家上月涉及入市金額逾94.1億元，按月增加79%，同屬3個月高位，平均每宗樓價涉約858萬元。

若以地區分析，3月最多普通話(漢語)拼音買家入市的五大地區，第一位都為北角，有134宗，其次為九龍城98宗、元朗東南69宗、啟德68宗及天水圍49宗。

後市方面，陳永傑表示，貿易戰觸發全球股市震盪，美國或加快減息步伐，甚或最快下月重啟減息，對香港樓市有利。股市波動大，相信有部分避險資金已流入物業市場，當中料不乏投資者及內地客。