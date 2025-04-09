荃灣工業中心4連層放售　估值6.5億元

本港分層工廈存量按年持續減少，加上近年政府推動活化工廈重建項目，有業主趁勢委託世邦魏理仕及中原(工商舖)作聯合代理，放售荃灣工業中心2至5樓共4連層以公開招標形式放售，截標日期為2025年6月20日．市場估值約6.5億港元。

中原(工商舖)工商部劉重興表示，上述放售物業位於德士古道220至248號，每層面積約54,425方呎，總建築面積約217,700方呎，另設一樓1個貨櫃車位、兩個貨車位以及5個私家車位配售。市場估值呎價約3,000元。

該物業為1幢樓高26層高工業大廈，是次放售樓面橫跨4層樓面，為工場用途，設計實用，其中2至4樓樓底高達4.57米，每層承重可達每方呎約300磅，5樓樓底則為3.35米，承重亦達150磅。最特別的是該物業設有3部專用貨𨋢及提供7500Amp三相電，特別適合業務需求高的用家。

世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷表示，荃灣工業中心屬傳統老牌工廈，不少用家亦落戶該區10數年以上；而且物業位處荃灣工商交通樞紐，北連深圳口岸，透過港珠澳大橋更可直達中港整個商業網絡。此次放售的2至5樓連租約樓面，適合追求穩定回報的投資者，亦有交吉樓層，為用家提供選擇。