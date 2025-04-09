HKICPA：今年4大工作重點　料年內有「人才清單」新血

香港會計師公會(HKICPA)會長歐振興表示，全球政經環境瞬息萬變、創新科技帶來顛覆性影響、人才短缺及保持專業水平以配合監管要求等，會計業正面臨前所未有的轉型，公會今年有4方面重點工作，分別是在促進可持續發展、吸納及培育人才、提升國際影響力，以及推動行業數碼轉型，又預期今年將有新血循「人才清單」加入。

該公會已在3月發布香港可持續核證準則，且與國際審計與核證準則理事會(IAASB)所發布的國際可持續核證準則第5000號 (ISSA 5000)全面接軌。他指出，將按照政府《香港可持續披露路線圖》，目標年內發布香港可持續核證道德準則，亦將以全面接軌國際會計師職業道德準則理事會(IESBA)所發布的《國際可持續核證道德準則》為基礎，並將視情況與會計及財 務匯報局(AFRC)討論任何本地改進的需要，以提升香港可持續披露的公信力。

他又指，公會將繼續開辦可持續發展證書課程，以及加強與國際相關組織如綠色和可持續金融跨機構督導小組的合作。

至於人工智能(AI)發展，他認為，AI不會取代人手，特別是涉及判斷的工作，仍需要會計師的專業知識及工作經驗，反而增加對IT會計師的需求，以助進行數據分析及驗證，並能釋放更多人力投入在其他更有價值的工作上。據其了解，大型會計師行

另外，港府今年3月將會計行業納入「人才清單」，歐振興表示，公會已收到許多查詢，包括內地和海外會計師，強調即使有海外人才加入，也不會影響本地人才，因本地的人才短缺問題嚴重。同時預告，本周五(11日)將隨勞福局出訪馬來西亞，推廣香港會計業界。

他又透露，公會理事會5月訪京，拜訪多個金融部委及會計業界，分享香港會計界最新發展，以及探討進一步加強與內地業界合作的機遇。同時會繼續爭取大灣區會計人才互認，包括首階段在部分地區先行先試，例如在前海以備案制執業、大灣區考試等。