富達：中國市場較具韌性　部分出口股或現入市良機

港股周一(7日)「黑色星期一」急挫後，翌日顯現初步回穩迹象。富達國際基金經理陳欣欣表示，投資者仍聚焦貿易緊張局勢及美國加徵關稅的後續發展，市場普遍預期中國內地將更積極推出刺激經濟措施，並容許人民幣貶值，以抵銷關稅影響。

她指出，儘管環球經濟增長放緩將影響各地股市，中國市場相對處於較具韌性的位置，尤其是與並未預期會涉美國關稅影響國家的股市相比。中國市場已反映大部分預期的貿易戰影響，意味若市場出現進一步調整，或被視為過度反應，從而提供吸納個別行業的投資契機。

她舉例指，聚焦中國國內經濟發展，涵蓋內需消費、基建投資及供應鏈自給自足等領域，這與中國內地因應外貿壓力而將政策轉向內需的方向一致。與此同時，投資者仍可保留一些出口相關股票，因考慮到中國內地出口企業可靈活運用不同地區的生產基地，善用設於被美國徵收較低關稅國家的生產線向美國出口產品，以及各地廠房向不同市場供貨，以改善整體營運。

不過，她提醒，貿易戰陰霾下，市場或會進一步拋售出口相關股票，而提供吸引的入市機遇。特別是非必需消費品股及工業股，有望受惠於內需消費增長及調整出口策略。