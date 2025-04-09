美銀：削地產股目標價平均4%　港樓市及零售銷售下行風險超2018年

美國對等關稅震散全球金融市場，同時令環球地緣緊張局勢升溫，美銀指，本港樓市前景充滿不確定，當中包括3大潛在負面影響，因此調低本港地產股目標價平均4%。該行又提到，2018年爆發貿易糾紛時，當年下半年本港樓價跌6%，零售銷售較上半年跌9個百分點，料今次下行風險比2018年更大。

美銀所指3大潛在負面影響，包括香港經濟增長及寫字樓需求或會承壓；住宅樓價及成交短線或會減少；人民幣貶值將損害內地旅客的購買力。

該行又指，如果美國步入衰退，預期本港樓價會受壓，但當美國持續減息時，樓價會回穩，目前利率市場已反映聯儲局於明年7月前會減息6次，將利率降至2.85厘。倘美元大幅貶值，本港零售銷售或會有支持。

不過，美銀認為，本港樓市仍有幾個正面潛在因素，包括美國經濟衰退可能會導致聯儲局於短期內更大手減息，或會提高本港住宅樓市的負擔能力；港元相對人民幣等其他貨幣走弱，或會減低本港零售銷售外流至日本的影響，並吸引更多亞洲旅客訪港；消費刺激措施或有助內地商場表現。

股份方面，該行表示，環球金融危機發生時，本港發展商股於美國減息前大幅跑贏大市，但收租股及房地產信託基金(REITs)則於減息初期領跑。