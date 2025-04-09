在岸人民幣收市跌130點子　創逾17年低

人民幣持續受壓，人民幣兌每美元在岸價(CNY)收市跌130點子，創2007年12月21日以來新低；中段低見7.3503。市場人士表示，從中國的一系列反應看，人民幣只會溫和調整，不會大幅貶值；如果美元加快調整，人民幣貶值壓力將趨於緩和。

在岸價收報7.3498，較上日下午4時30分收報7.3368，跌130點子或0.18%；較晚上11時30分最後成交價7.3390，走弱108點子。離岸價(CNH)曾跌穿7.42，低見7.4273，見歷史紀錄最低，之後喘定回穩。中間價報7.2066，較上日下調28點子，續創2023年9月11日以來新低。

招商銀行金融市場部指，目前中美雙方反制態度都較為堅決，短期內仍是政策驅動的高波動率市場，雙方如何出招決定匯市波動的節奏。考慮到內地股市、企業出海均對穩匯率提出要求，後續人民幣匯率波幅預計變化不大。

野村認為，在人民銀行支持下，類平準基金(國家隊)將在未來幾周大舉干預股市；人行本身也可能更快實施降準減息，但不會選擇讓人民幣有實質性貶值。

外媒引述消息人士透露，美國總統特朗普不斷加碼關稅進一步推高人民幣貶值壓力，人行近日指導國有大行暫緩自營購匯，並加強代客購匯的審查，避免加劇人民幣匯率調整壓力。據悉，人行不會以緊急大幅貶值來應對關稅，更希望是有序溫和貶值去釋放貶值壓力。