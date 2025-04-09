中原按揭：樓巿交投轉活躍　次季按保貸款量料增加

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券有限公司統計數字，今年3月新批按揭保險宗數按月微增2.5%至1,355宗，數字雖連升三個月，並創過去四個月新高，但連續兩季每月處於低於1,400宗之相若水平，而新批按保金額按月回落5.9%至66億元，創過去六個月新低。同時，新取用按保宗數降至515宗，按月減少2.3%，貸款額下跌4.7%至26億元，分別創過去四個月及兩個月新低；數字主要反映新財案公佈前尤其是去年底至今年初樓市交投一度回軟情況。

綜合數據顯示，2025年首季新取用按保宗數錄得1,559宗，按季上升5.4%，但較去年同期下降13.2%，金額達79億元按季升6.1%，較去年同期減16.9%。王表示，首季新取用按保貸款量按季回升，主要是基於去年第四季的樓市表現優於第三季，新批按保方面，宗數為3,958宗，較去年同期減32.1%，較去年第四季減1.1%，金額204億元，較去年同期減31.5%，較去年第四季減3.7%。

王美鳳指出，展望第二季，受惠於新財案公佈印花稅優惠，連帶市場利好因素推動樓市氣氛回暖，3月份樓市顯著反彈，一二手交投均錄得明顯增幅，整體成交量增加約達5成，預期將於第二季按揭數字逐步反映，按保貸款量亦有望上升。