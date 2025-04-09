經絡：放寬按揭措施漸見成效　按保數字料低位橫行

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然本港首季按揭市場回穩，但按揭保險計劃宗數則創近9年新低，主要因近年政府放寬按揭成數所影響。

他指，自去年10月份府宣布銀行提供的按揭成數上限統一為7成，即回復至2009年10月金管局開始實施按揭逆周期宏觀審慎監管措施之前，從按揭數字可反映放寬措施對樓市的影響，首季透過經絡按揭轉介申請按揭的個案當中，申請7成按揭（非按保）的客戶佔整體申請達35%，相比去年同期的14%，大幅增加21%，反映放寬按揭措施漸見成效，現時買家毋須透過按保亦可申請高達七成按揭的情況下，按保需求亦跟隨回落，料未來按保數字將低位橫行。

據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，3月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,355宗及66.39億元，較2月份分別增加2.5%及減少5.9%，宗數連升3個月，創4個月新高。3月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為515宗及25.99億元，較2月份減少2.3%及4.7%，宗數創4個月新低；平均新取用按保貸款金額為505萬元，按月減少2.5%；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為34%，二手物業佔比為66%。

今年首季，新批出按保貸款宗數及金額為3,958宗及203.58億元，比去年同期下跌32.2%及31.5%，宗數創近9年首季新低，金額創近6年首季新低。而今年首季新取用按保貸款宗數及金額為1,559宗及79.14億元，比去年同期減少13.2%及16.9%，宗數創近9年首季新低，金額創近6年首季新低。