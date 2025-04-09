上水御景峰兩房490萬沽　持貨8年仍蝕錢離場

二手業主不計成本、蝕賣套現。上水御景峰兩房單位，減價40萬元，以490萬元沽出，約8年帳面蝕讓23萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙俊傑表示，西區昌運大廈中層B室，實用面積約352方呎，兩房間隔，以418萬元成交，呎價約11,875元，新買家為同區用家，原業主則於2015年以463萬元購入，持貨約10年帳面需蝕讓45萬元，貶值約9.7%。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，大角咀柏豐28高層C室，實用面積約574方呎，三房間隔，叫價750萬元放盤約兩個月後，獲同區客接洽，雙方經議價後減價約50萬元，以700萬元成交，呎價約12,195元。

●利嘉閣徐錦榮稱，奧運站凱帆軒1座中低層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望維港海景，新買家為外區客，原業主原先叫價750萬元，經議價後以740萬元成交，呎價約15,579元，原業主於2019年以約975萬元買入，約6年帳蝕235萬元。

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新界區

●利嘉閣黃靜顏表示，上水御景峰中層K室，實用面積約468方呎，兩房間隔，單位原先叫價530萬元放售，經誠意洽商後以490萬元成交，呎價約10,470元，原業主於2017年以約513萬元買入，帳面蝕讓23萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳嘉悅2座低層A室，實用面積約799方呎，套三房連儲物室間隔，新買家為區內換樓客，獲減價80萬元，以1,120萬元成交，呎價約14,018元，原業主於2015年以約904.2萬元一手買入。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢南山雙號屋村屋，套三房間隔，望山景及海景，連天台，原先叫價1,480萬元，以1,475萬元成交，呎價約6,385元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山翠擁華庭5座低層A室，實用面積約681方呎，三房間隔，望內園景，放盤約3個月，原先叫價650元，累減15萬元，以635萬元獲買家承接，呎價約9,325元。

●利嘉閣馮澤源表示，大圍盛薈5座南翼高層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，成交價1,030萬元，呎價約13,900元，原業主持貨逾11年，帳面獲利約190萬元。

●美聯陳國良稱，沙田溱岸8號2座中高層C室，實用面積約1,262方呎，四房雙套房間隔，望河景，放盤約1個月，原先叫價約2,800萬元放售，累計減價約320萬元，終以約2,480萬元連車位成交，呎價約19,651元。

●美聯彭曉君表示，大埔白石角逸瓏灣19座低層D室，實用面積約904方呎，三房間隔，最近叫價960萬元，減價至905萬元售出，呎價約11,011元，新買家為家庭客，原業主2017年8月以1,230萬元購入，持貨近8年帳面蝕325萬元，跌價約26.4%。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨田裕樓高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲區內綠表客垂青，表示熟悉該區環境，見屋苑鄰近家人住所，方便照應，減價20萬元，未補價第二市場以110萬元購入，呎價約2,887元。

●中原麥耀倫指，荃灣綠楊新邨E座低層4室，實用面積約582方呎，三房間隔，叫價630萬元，零議價沽出，呎價約10,825元，新買家為上車客，原業主於1984年以38萬元一手買入單位。

●中原凌活忠表示，荃灣環宇海灣7座中層F室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望海景，去年6月叫價880萬元，最終累減67萬元，以813萬元沽出，呎價約12,264元，減幅約7.6%，新買家為外區上車客，睇樓約半年入市。

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