高力料今年甲廈空置率增　租金或再跌8至10%

高力發表最新季度報告指出，今年香港房地產市場充滿挑戰，甲級寫字樓空置率預計將會上升，進一步拖低租金，預計2025年租金將再跌約8%至10%。

高力香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵表示，香港市場第一季表現淡靜，加上投資者因去年12月中暫停減息而抱持審慎態度。隨着新增供應湧入市場，預計甲廈空置率將會持續上升，導致租金下跌。由於企業對擴大辦公空間的意欲有限，第一季甲廈淨需求稍微下降，租金按季下跌3% 平均呎租約47.2港元，核心區中環/金鐘的租金按季錄約3.8%跌幅，跌幅較其他地區為大。

該行香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，今年首季甲廈吸納量按季錄得負22萬方呎淨樓面面積，空置率達17.5%，今年將有約300萬方呎新增寫字樓供應，空置率將進一步上升，預計今年租金進一步下跌。

至於工業物業因潛在的貿易糾紛帶來了不確定性，物流服務的需求仍然疲弱，以致租金按季下跌1.7%，按年跌約5.7%。預計未來數季的租賃主要受續約帶動，愈來愈多業主採取較靈活策略，以減租和提供誘因吸引或挽留租戶，使租金進一步受壓，預計今年下跌4%。

零售商舖方面，高力香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵稱，一線街舖整體租金按季上升1.3%，按年升約2.6%，預計內地企業今年仍是零售租賃市場的主要推動力。面積約1,500至2,000方呎的舖位仍會受現有零售商和營運商追捧，預料今年一線街舖整體租金將有約1.5%增長。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，由於投資者觀望減息的確定性，年初投資市場表現審慎，因此，資本市場總成交金額按季下跌36%，跌至63億元。其中，酒店物業佔總成交金額的45%，金額超過28億元，蝕讓及銀主盤買賣仍然佔重要比例。他指出，第一季寫字樓及工業資產的資本價值按季下跌1.1%及1.2%，預期2025年全年，寫字樓資本價格將進一步按年下跌5%至10%。