特朗普預告進口藥加徵關稅　製藥廠回流美國？

憂歐企加速轉赴美國

特朗普表示，美國並不生產自己的藥品和其他改善健康的產品，需要支付藥品的價格往往比有藥品生產的國家高出很多倍；一旦徵收藥物關稅，製藥公司將在美國設廠，因為美國是最大市場。歐洲製藥公司警告，美國關稅將加速行業從歐洲轉向美國的趨勢。製藥行業貿易游說組織EFPIA表示，已呼籲歐盟委員主席推動迅速而根本性的行動，以減輕向美國外流的風險。

內地藥企主動披露影響。其中A股藥企科倫藥業指，公司出口美國的產品有製劑也有原料藥，但在整體營收中佔比並不是很多，至於具體影響要看關稅落地後的情形，現在無法做出明確判斷。另翰宇藥業提到，公司目前對美銷售的產品主要是利拉魯肽和一些原料藥，與合作夥伴正密切關注有關動態，相關應對需要美國徵收藥品關稅的具體情況明晰之後再研究，且公司一直計劃開拓歐洲或東南亞市場，以降低對美國市場的依賴。