西貢大型項目再開放新示範單位 石硤尾樓盤2.27億沽四房大戶
2025年04月09日 22:07
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新界大型項目再開放兩個示範單位，預告最快下周開價。新盤市場交投稍為放緩，單日錄得約13宗成交，當中不乏大額承接，石硤尾樓盤以逾2.27億元售出四房分層單位。
●西貢十四鄉SIERRA SEA預計下周開價
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周三(9日)公布有機會於下周開價，首張價單將提供不少於157伙。發展商是日再開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽。當中，兩房示範單位參照Aqua Avenue第3座10樓B室，實用面積433方呎。發展商同時開放一房示範單位，參照Aqua Avenue第1座10樓G室，實用面積301方呎。
●啟德DOUBLE COAST I三房成交價1,301萬
由會德豐地產等合作發展的啟德DOUBLE COAST I，周三(9日)錄得第3座25樓B室的成交，單位實用面積627方呎，採三房一套間隔，設有開放式廚房，成交價1,301.4萬元，呎價約20,756元。
●何文田站瑜一‧天海高層兩房戶呎售35,105元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(9日)售出高層兩房單位，為第1A座27樓C室，實用面積591方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價2,074.71萬元，呎價高見35,105元，為該區鐵路上蓋項目同類單位成交價新高。市場消息指，買家為內地專業人士。瑜一系列項目已累售539伙，總套現逾87億元。
●石硤尾緹外四房售逾2.27億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周三(9日)招標售出第1座5樓A室，實用面積4,253方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連同1個車位以逾2.27億元成交，呎價約53,492元。資料顯示，買家可享租約津貼現金回贈，符合指定條件可獲2,275萬元現金回贈。
●啟德天瀧三房3,359萬元沽
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周三(9日)錄得本周第2宗成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日最新以招標形式售出7座11樓A室，實用面積1,002方呎，採三房一套間隔，成交價3,359萬元，呎價約33,523元。發展商指，自項目以現樓形式推售後並沽出67伙。而全盤開售至今累售128伙，套現約51.6億元。