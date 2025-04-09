西貢大型項目再開放新示範單位　石硤尾樓盤2.27億沽四房大戶

新界大型項目再開放兩個示範單位，預告最快下周開價。新盤市場交投稍為放緩，單日錄得約13宗成交，當中不乏大額承接，石硤尾樓盤以逾2.27億元售出四房分層單位。

●西貢十四鄉SIERRA SEA預計下周開價

●啟德DOUBLE COAST I三房成交價1,301萬

由會德豐地產等合作發展的啟德DOUBLE COAST I，周三(9日)錄得第3座25樓B室的成交，單位實用面積627方呎，採三房一套間隔，設有開放式廚房，成交價1,301.4萬元，呎價約20,756元。

●何文田站瑜一‧天海高層兩房戶呎售35,105元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(9日)售出高層兩房單位，為第1A座27樓C室，實用面積591方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價2,074.71萬元，呎價高見35,105元，為該區鐵路上蓋項目同類單位成交價新高。市場消息指，買家為內地專業人士。瑜一系列項目已累售539伙，總套現逾87億元。

●石硤尾緹外四房售逾2.27億元

●啟德天瀧三房3,359萬元沽