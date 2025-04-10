東方日報B1：人幣離岸價創新低　傳急謀維穩

中美關稅對壘互不退讓，全球股市連日巨震，金融戰急速蔓延至貨幣市場。美國對華徵收逾一倍的關稅政策周三(9日)中午12時生效，距離生效死線前不足8小時，坐擁全球第四大支付貨幣地位的人民幣匯價開始顯著受壓，曾低見7.4299兌每美元，創下2010年內地開啟離岸交易以來新低，相當於每百港元兌換95.55元，意味人民幣與港元進一步逼近「一兌一」水平。

反映中方意願的人民幣中間價周三早上報7.2066兌每美元，按日再跌28點子，續創2023年9月11日以來最低，連續兩日維持7.2算重大關口。惟在岸人民幣仍然下行，尤其是正式加徵華商品關稅104%僅餘半小時之際，更觸及7.35水平，亦為2023年9月8日後低位。

不過，午後傳出中國擬進行高級別會議，以討論促進經濟及穩定市場措施，據報與會者將涉及國務院、財金監管機構的多位高級官員，可能討論刺激內需、支持資本市場，以至出口退稅補貼等舉措，部分措施可能在高層會議後數周或未來幾個月內實施。

受消息影響，內地股匯兩市趁勢反彈，離岸價曾回升至約7.36算；滬綜指全日亦由跌轉升，更以全日最高位3,186點收市，再升1.31%，深成指及深圳創業板指數各漲1.22%及0.98%，3大指數連升兩日。兩市主板全日成交共1.69萬億元人民幣(下同)，按日多約4.5%。

美國總統特朗普作為天價對等關稅的始作俑者，雖然反指中國操縱人民幣匯率企圖抵銷關稅影響，但有外媒報道，中國人民銀行近日指導國有銀行暫緩在自營帳戶購匯(賣人民幣買外匯)，並加強代客購匯的審查，避免投機交易加劇人民幣匯率調整壓力，同時擬要求主要國有銀行減少美元購買量。言下之意，人行無意允許人民幣大幅貶值。報道又引述內地政策顧問解釋，人民幣急貶恐損害市場信心，但適度貶值或有助出口，建議當局應透過補貼、退稅或市場多元化等方式幫助重點企業。

日資投行野村證券發表報告指，關稅戰第一個戰場明顯是金融市場，最壞情況可能還在後頭。現時人民幣匯價面臨壓力，但有別於2018至2019年，內地政府考慮到房地產市場危機，相信人行為維護內地金融和樓市穩定，不會貿然選擇讓人民幣貶值或允許大幅貶值。

高盛及荷蘭國際集團(ING)銀行則料，中國應對關稅的政策措施之一包括加大人民幣匯價的彈性。ING銀行認為，若內地官員對離岸價波動性感到不安，有可能從離岸市場抽走流動性。高盛亦指，出售美元資產仍是中方捍衞人民幣匯率的一個潛在選項，人行和國有商業銀行持有的美元資產或用作撐匯的額外資金來源。

高盛提醒，人民幣貶值的成本效益低，以在岸價相對一籃子貨幣為例，每貶值10%只會刺激經濟增長0.75個百分點。且人行關注重點是在大市波動加劇的情況下維持金融市場穩定，尤其是股市及匯市，但中美互加關稅問題上「以牙還牙」的態度，令今年人民幣匯價有進一步轉弱風險，可能較該行預期見7.3至7.35算更弱。