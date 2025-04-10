鄧聲興：中美關稅對抗加劇　華推政策應對經貿風險

近日，在美國一系列關稅政策衝擊下，環球性地緣風險及不確定性加劇，全球多個行業和資本市場受累，引起關於世界秩序和全球貿易大戰的恐慌，其中包括環球性「股災」。除股市外，美元指數、布倫特原油、倫敦銅價、債市等均受牽連，連鎖反應持續，黃金亦在整體市場崩潰時出現回吐。

但即便面對金融市場的劇烈動盪及支持者的反對等，特朗普仍於4月9日正式對數十個國家徵收「對等關稅」，且面對多個國家積極的談判信號，仍未暫緩措施。相信其目的主要是逼迫相關國家談判讓步。其中中國以34%的關稅反制後，美國再度加徵50%，令中國輸美產品關稅最低已加至104%。從中國近期的動作和一些部門、人士的表態來看，未來應該都持續強硬態度。

中國商務部表明，如美國升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施。此外，國家發改委亦召開座談會，邀請滴滴出行等5間民營企業參與，聽取應對美方加徵關稅的舉措及建議。發改委代表亦透露，下一步發改委將聯同部門和地方，加快推動已出台的政策落地見效，加強「政策預研儲備」，並把握好政策出台時效，全力推動經濟持續回升向好。故相信，除了面對美國方面的措施外，政策面應該都會有一系列舉措來應對潛在的貿易和經濟風險。

例如，料未來政策面都會大幅放鬆貨幣政策，如早前提出的「擇機降準降息」和新的結構性貨幣政策工具的推出等，都將提上日程。此外，應該都會推出一些更強效的政策，如增發超長期國債、大量增加政府財政政策投放等，以推動經濟發展。此外，提振內需消費這一重點在此時都會加深。主要或從居民收入增加等角度，以實現長期的內需動力，如撐市級穩定資本市場表現，方可鼓勵真正的消費。

近日中央匯金丶中國誠通控股及中國國新等中國「國家隊」都陸續出手增持中國資產，力撐股市，並已初步推動亞洲股市止跌回升。人行代表近期都表示將堅定支持中央匯金加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)