專家樓評：房協一手、二手樓申按知多啲

香港房屋協會(房協)於1948年成立，為獨立的非政府及非牟利機構，旨在以優惠價格為本港市民提供優質居所。房協在過去數十年中發展了多項房屋計劃，以滿足不同階層的住屋需求。這些項目包括出租屋邨、郊區公共房屋、市區改善計劃、住宅發售計劃、夾心階層住屋計劃、市值發展項目、市區重建項目、「長者安居樂」住屋計劃及資助出售房屋項目等。此外，房協資助出售房屋的申請資格及轉讓方式與居屋相似，因此也被稱為房協居屋。

房協目前正在推售兩個「資助出售房屋項目」，分別為粉嶺馬會道的聚然及觀塘安達臣道的峻然，合共提供1,604個單位，並以市價七折推售，售價介乎約230.7萬至636.7萬元，預計最快於2027年9月入伙。除了價格相宜外，項目的交樓標準已配備基本裝修及家電，並設有會所及康樂設施，配套完善，因此吸引了不少市民申請。

新樓最高可承做九成

項目推出後反應踴躍，發售首日便收到近1,200宗申請。在按揭申請方面，銀行可提供高達九成按揭，買家毋須向按揭證券公司申請按揭保險計劃，還款年期可長達30年，並可選擇銀行同業拆息按揭(H按)或最優惠利率按揭(P按)。

另外，早前申請「白表居屋第二市場計劃」(白居二)的合資格人士，除可選擇傳統的二手居屋，還可選擇房協的「住宅發售計劃第二市場」屋苑。按揭申請方面與資助出售房屋項目相似，還款期可長達30年，可選擇H按或P按。銀行可提供的按揭成數一般為七成，要注意的是，若想申請七成以上按揭，則需向按揭證券公司申請按揭保險計劃，並要進行入息審查。

建議在簽署臨時買賣合約前，透過銀行或按揭證券公司提供的預先批核服務，了解目標物業的估值及自身是否符合按保計劃的申請資格。如有其他按揭事宜，亦可尋求大型專業按揭中介的諮詢，並協助進行初步計算。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明