中國軟件國際夥深開鴻發布基於開源鴻蒙機械人作業系統

M-Robots OS以開源鴻蒙作業系統為核心引擎，依托國產多種架構晶片構建硬件底座，面向多形態異構機械人或群體機械人協同場景，打造機械人作業系統統一底座，實現各種形態機械人(工業機械臂、協助機械人、移動作業機械人等)之間的高效協作，同時賦能機械人與人及周邊環境的智能交互。該系統不僅提升了機械人單機性能，更突破了多機械人協同的技術壁壘，為機械人產業的「群體智能」時代開闢了道路。

M-Robots OS已在工業機械臂、協作機械人等場景完成驗證。公司將攜手深開鴻聯合廣東省合作夥伴實現工業產線商用測試，未來將聯合生態夥伴，基於M-Robots OS打造相關產品及行業解決方案，在智能製造、康養、教育、物流、醫療、能源等行業推廣應用。