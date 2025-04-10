中國軟件國際夥深開鴻發布基於開源鴻蒙機械人作業系統
2025年04月10日 07:55
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中國軟件國際(00354)宣布，公司及旗下深圳開鴻數字產業共同發布全國首個基於開源鴻蒙的分布式異構多機協同機械人作業系統－M-Robots OS(Multi-Robots OS) 1.0。標誌著中國機械人作業系統邁入「多機協同、群體智能」的新階段，為全球機械人技術發展提供了全新的「中國方案」。
M-Robots OS以開源鴻蒙作業系統為核心引擎，依托國產多種架構晶片構建硬件底座，面向多形態異構機械人或群體機械人協同場景，打造機械人作業系統統一底座，實現各種形態機械人(工業機械臂、協助機械人、移動作業機械人等)之間的高效協作，同時賦能機械人與人及周邊環境的智能交互。該系統不僅提升了機械人單機性能，更突破了多機械人協同的技術壁壘，為機械人產業的「群體智能」時代開闢了道路。
M-Robots OS已在工業機械臂、協作機械人等場景完成驗證。公司將攜手深開鴻聯合廣東省合作夥伴實現工業產線商用測試，未來將聯合生態夥伴，基於M-Robots OS打造相關產品及行業解決方案，在智能製造、康養、教育、物流、醫療、能源等行業推廣應用。