耀才許繹彬：大市倘見轉勢訊號　港交所會先行一步

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，狂人特朗普又再發揮狂妄本色，為本周的歷史冊上寫了重要一頁，原因是其上任後一直將「關稅」這話題玩弄於鼓掌之中，其自以為是的劣質行為已經令各國時刻要提高警覺，必要時亦要作出適當的反擊。

狂人本周更將行動升級，使出「對等關稅」措施，從而觸發全球股災。其中香港市場的投資者，在享受三天短周未假期後，仍處於樂而忘返之際，便要接受港股跌穿20,000點的厄運；恒指在本周一(7日)一開市便下挫2,119點，然後愈跌愈有，反彈乏力，跌至昨日(9日)曾低見19,260點的兩個月低位，如與本年高位24,874點相比，足足蒸發了5,614點；從技術圖表來看，港股已掉入技術性熊市的苦況。港股本周更曾創下兩項毫不光彩的記錄，就是創下單日最大點數跌幅(3,021點)，以及在大跌市這天(7日)主板成交增至6,208億元，創下歷史新高，打破去年10月8日港股在國慶假期後的6,207億元成交；但如將兩天對比，當然是「一面天堂、一面地獄」。

美國總統特朗普多次使出關稅等不平等措施，肯定令全球主要股票市場瞬間掉進熊市，由於來得異常急速，相信亦已令走得不容易的全球經濟復甦之路變得更艱苦，通脹勢必加劇；而被視為關稅戰的頭號目標對象中國，當然慘被牽連，令本已陷於苦戰的內地A股市場更是雪上加霜，滬綜指更創下5年來最大單日跌幅，深成指亦見去年9月以來新低。就連去年強勢的亞洲代表日經指數，連31,000點也曾一度失守，低見30,792點，創2023年10月以來新低，亞洲股市可謂全軍覆沒。

談回是次全球股災的罪魁禍首美國總統特朗普所管治的美國，此次關稅措施能否將病入膏肓的美國經濟強行挽救出來就暫未見其利，但在股票市場則先見其害，道指曾一度跌穿38,000點，而深受投資者歡迎的納指亦已跌穿18,000點，雙方均已重返2023年12月水平；最壞的是，美國「聰明錢」指數顯示，有資金正慌忙逃出美股市場；又據摩通報告，全球避險基金及槓桿ETF於上周五(4日)拋售逾400億美元股票，目標在未來數個交易日再出售250億至3,000億美元股票，原因是急於平倉減低風險；另槓桿ETF亦有230億美元資金等待沽售，上述數據均顯示沽售對象大部分均屬科技股。美股暴跌致使美國本土經濟變得滿目瘡痍，各界均認為美國經濟轉陷衰退的風險急增。可見今次狂人特朗普的關稅制裁措施，使出的是「七傷拳」，完全是損人不利己行為，令人費解。

筆者認為，中國在狂人特朗普胡作非為後，中央匯金立即作出反應，出手托市，增持交易型開放式指數基金(ETF)，更指出未來亦會持續增持，望能維穩資本市場；而中方昨日亦宣布，將對原產於美國的進口商品加徵關稅，稅率從34%提高至84%。但上述救市及反制裁措施，暫時看來對中港兩地股市未有產生大幅的「效應」。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）