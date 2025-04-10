郭家耀：港股博反彈需控制注碼　內需股首選泡泡瑪特

隔晚（9日）美國總統特朗普宣布暫緩對部分國家徵收新關稅，刺激美股大幅反彈。港股周四（10日）亦高開545點，港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀提醒，關稅戰問題仍存在變數，加上中美關係暫時未見緩和迹象，預料市況將會較為波動，恒指21,000點有一定阻力，至於下方支持位則落在19,200點左右；建議投資者，現階段應先保持審慎，即使有意入市博反彈，亦須控制注碼及嚴守止蝕控制風險。