郭家耀：港股博反彈需控制注碼 內需股首選泡泡瑪特
2025年04月10日 11:11
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隔晚（9日）美國總統特朗普宣布暫緩對部分國家徵收新關稅，刺激美股大幅反彈。港股周四（10日）亦高開545點，港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀提醒，關稅戰問題仍存在變數，加上中美關係暫時未見緩和迹象，預料市況將會較為波動，恒指21,000點有一定阻力，至於下方支持位則落在19,200點左右；建議投資者，現階段應先保持審慎，即使有意入市博反彈，亦須控制注碼及嚴守止蝕控制風險。
內房股、內需股近日惹憧憬；郭指，市場相信，若中國出口表現不理想，中央於刺激內需方面的政策會更著力，他認為，可以優先留意「IP股」泡泡碼特(09992)及旅遊平台股。至於內房，郭指，相關數據回暖，包括一線城市銷售、房價，但他提醒，買入內房股仍需審慎，最好選擇有央企背景；他亦建議，投資者可吼物業管理股，除業績不錯外，加上高派息、估值相當便宜，比內房股更穩陣。
貿易戰愈戰愈激，但小米(01810)及中芯(00981)等上日率先跑出。郭家耀指小米近期的業績表現不俗，配股壓力已經得到消化，加上有政策支持，預料股價可持續看好。至於中芯，隨着晶片供應逐漸以國產為主，其生產效率亦不斷提升，未來有望進一步受惠於市場需求增長。郭又指，其股價已後高位調整不少，有望隨大市回暖反彈。