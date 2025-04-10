極兔速遞首季總包裹量升31%　續加強各市場基礎設施

其中，東南亞市場包裹量按年增長50%至15.4億件，日均包裹量1,710萬件，為東南亞市佔最大的快遞公司。主要受惠在齋戒月促銷旺季期間，公司積極與各大電商平台展開履約保障合作，包括在新加坡與美妝零售商Sephora、鞋類品牌Clarks、時尚零售商Zalora等合作，另與菲律賓最大電訊商環球電信（Globe Telecom）建立戰略合作關係，帶動公司日均包裹量較2024年按年升57.8%。

至於中國市場方面，上季包裹量49.8億件，按年增長26.5%；日均包裹量5,540萬件。包括沙特阿拉伯、墨西哥等在內的新市場，包裹量7,660萬件，按年升19.4%；日均包裹量85萬件。

另外，該公司持續加強基礎設施建設。截至3月底止，公司的自動化分揀線數量達303個，較2024年底增加24個；公司在東南亞營運的幹線車輛共5,600輛，增加1,000輛；在中國營運的幹線車輛共6,600輛。至於網點數量方面，總數達1.92萬個，較2024年底增加100個，其中，東南亞網點數量增加400個至1.02萬個。