財庫局分別越南財金官員及日本駐港總領事會面

香港積極加深國際交往合作，財經事務及庫務局局長許正宇周三(9日)分別與越南財金官員和日本駐港總領事會面。

在與越南財政部副部長Nguyen Duc Chi及越南國家證券委員會主席Vu Thi Chan Phuong領導的官方代表團會面時，許氏分享了有關香港金融服務的政策措施，包括金融科技、虛擬資產、綠色和可持續金融的最新發展。雙方並就進一步加強人才培訓、人民幣及綠色債券、碳交易市場、會計專業服務等方面探討合作機會，共同推動兩地金融市場的發展。

值得留意的是，財庫局與越南財政部在去年8月簽署加強金融合作的諒解備忘錄，雙方均期待未來繼續就各金融服務範疇推動更深更廣的知識交流和合作。

至於與日本駐港總領事(大使)三浦潤見面時，許正宇向他介紹香港在財富及資產管理、虛擬資產，及綠色和可持續金融等方面的獨特優勢。同時鼓勵日本企業善用香港的金融巿場，加強兩地合作。