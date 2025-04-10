OpenAI反訴馬斯克　故意拖延OpenAI發展以牟取私利

人工智能(AI)聊天機械人開發商OpenAI指控億萬富豪馬斯克持續超過一年的擾騷行為，企圖破壞該公司聲譽，並敦促法院下令他停止有關行為。

根據周三(9日)提交長達100頁的法庭文件，OpenAI稱馬斯克利用法律訴訟、社交媒體發文，以及媒體攻擊等手段，試圖破壞OpenAI的成功，藉此讓旗下生成式AI新創公司xAI從中獲益。

OpenAI的律師在文件中表示，馬斯克作出這些行為，是為了拖慢OpenAI的進度，削弱其競爭能力，同時讓xAI獲得不公平優勢，從而在競爭中得益，這樣完全是為了xAI的利益，並犧牲公眾利益。OpenAI稱，馬斯克的不當行為已對公司造成損害，並要求進行陪審團審判。

這場法律爭端去年由馬斯克發起。他指控OpenAI在2019年接受微軟幾十億美元資助後，已背離其原本作為慈善機構的宗旨。馬斯克於2018年離開OpenAI董事會。

OpenAI周三表示，馬斯克與一群資金雄厚的投資者於2月提出收購OpenAI，涉及估值達974億美元，是一項虛假出價，目的是阻礙OpenAI籌集資金，並破壞其與投資者及客戶的關係。OpenAI行政總裁長阿爾特曼拒絕收購提案，強調OpenAI「唔賣」，其董事會也予以否決。OpenAI指，如果馬斯克對公司估值的這項提案被進一步推進，可能會嚴重損害OpenAI在不受非法騷擾與干預下，實踐其使命的能力。

另一方面，OpenAI又提到由OpenAI、甲骨文及軟銀合作的1,000億美元的星門計劃(The Stargate Project)，該計劃是在美國總統特朗普於1月底上任後不久由白宮宣布。據OpenAI文件，馬斯克私下試圖扼殺這項計劃於萌芽階段，鼓勵願意傾聽的投資者不要投資於星門計劃。