調查：港中小企睇淡今年業務增長前景　憂融資更困難

澳洲會計師公會公布《亞太區小型企業調查2024-25》，顯示香港中小型企業預計今年的業務增長前景放緩，並面臨更困難的融資環境。

調查收集了超過4,200間亞太區小型企業的意見，並在去年11月至12月期間進行，當時美國大選結果已塵埃落定，因此預期企業對今年的不確定性已有心理準備 。

調查包括306名來自香港的受訪企業，其中65%表示2024年業務有所增長，較2023年的57%上升，亦是自2017年以來最高。然而，對於今年的生意情況，57%的受訪企業預期2025年業務將有所增長，較去年69%受訪者的增長預期顯著下降。對香港整體經濟的信心也減弱，68%的受訪者預期今年本地經濟將有所增長，低於2024年的73%。

澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開先生表示，2024年對大多數香港中小企業來說是較為樂觀的，這主要得益於經濟改善和政府各種支援措施。然而，今年許多中小企業或將面對多重挑戰，包括經濟壓力、融資條件收緊及市場競爭加劇。因此，商業氣氛變得更為審慎。

他續指，企業最新面對美國關稅措施不確定性帶來的影響，但同時由於不少企業在過去幾年已把收入來源分散，香港出口到美國的貿易份額逐步下跌，另邊廂來自內地、東盟、中東的貿易量增長，減少關稅的影響。

因此，企業為保持競爭力，調查亦發現香港中小企熱衷於創新和拓展海外市場。在 2025 年，有94%的受訪企業打算創新產品或服務，連續第二年超越所有其他亞太地區的受訪企業。此外，79%的受訪企業預期今年來自海外銷售的收入將有所增長，為受訪市場中最高。企業不妨善用政府的支援計劃，以加快業務轉型。

值得留意的是，融資環境變得更困難。2024年，超過80%的香港小型企業需要外部融資。然而，37%的企業認為難以取得資金，較2023年的8%為高。此外，償債困難的小型企業從2023年的9%上升至2024年的22%。融資和償債能力問題今年可能會持續存在。40%的企業預計今年難以獲得外部資金，而 26%的企業預計他們可能難以償還債務。

葉耘開指，雖然銀行仍是獲得外部資金的主要來源，但由於貸款要求收緊，許多中小企業在去年開始動用個人資源，較 2023年激增五倍。

因此，澳洲會計師公會歡迎金管局及銀行業最新公佈協助中小企融資方面的措施，並建議香港政府和金融機構考慮向受影響的中小企，延長「還息不還本」12個月，以助其應對資金流動性需要。而企業亦應準時還款，保持良好的信貸紀錄。此外，政府可考慮將半利潤稅率的起徵點從200萬元提高到300萬元，並為中小企提供100%的最終利潤稅回扣，上限為1萬元。

調查也反映香港小型企業對科技的使用有強烈的意願。在去年，80%的受訪香港企業會進行線上銷售；83%企業有提供電子支付方式；95%會因商業目的使用社交媒體。

澳洲會計師公會大中華區中小企委員會副主席梁迪峰表示，香港中小企業正面臨勞工短缺和人才競爭的問題，促使企業大量投資於先進技術，如通過人工智能(AI)和對話平台，與潛在客戶互動、提高效率和節省成本。

不過他提醒，就商業運營諮詢人工智能有利有弊。利用AI等先進技術，顯示本港企業樂於嘗試新方法的積極態度和開放心態，但同時也增加了網絡風險。此外，中小企業不應完全依賴人工智能，應向可靠的專業人士尋求建議，尤其是融資和稅務等技術問題。

梁迪峰補充，企業破產數字在短期或仍有上升壓力，但建議企業在行到破產這一步前，中間其實可以先尋求諮詢專業人士，考慮其他如債務重組、與銀行商討等方案。