環聯：60%港年輕人認為信貸有助提升生活品質

環聯發布研究顯示，84%的香港年輕世代消費者認同獲取信貸對實現其財務目標的重要性；60%則認為信貸可以成就嶄新機遇並幫助他們擁有更好的生活品質。由此可見，年輕消費者理解信貸的重要性及其帶來的正面影響。

上述調查旨在了解21至30歲年輕世代消費者的信貸行為。在各年齡層持有的信貸產品比例，21至25歲年輕世代中，持有信用卡的只有七成，顯示金融機構於該年齡層中仍見重要增長空間；持有私人貸款佔5%；有循環貸款10%；正負擔按揭的為2%。26至30歲消費者中，持有信用卡的約佔87%，擁有私人貸款及循環貸款均11%，8%人有按揭。

值得關注的是，年輕世代消費者的逾期還款率較本港其他年齡層為高，顯示他們的還款表現較差，即使香港整體（包括年輕世代）的逾期還款率均低於全球其他市場。調查顯示，以21歲優良風險級別的信用卡持卡人為例，1.5%的新增戶口於開戶12個月後出現30天或以上逾期還款。該比例隨年齡增長稍見改善，在25及26歲相同風險級別消費者中，1%的新增戶口出現逾期還款，與同為優良風險級別的所有年齡層消費者相若。