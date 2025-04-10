長久股份：推動AI與大數據融合創新　構建汽車流通智能中樞

公司新零售總監李澤炬表示，集團打造的汽車供應鏈服務平台「久車GO」在去年3月正式上線，緊接在11月全新升級，完成向新車B2B交易模式的轉型。截至去年底，「久車GO」已註冊汽車經銷商商家數5.1萬家，覆蓋內地1,047個縣級市場。而目前，平台已覆蓋全國所有省份，增至1,346個縣域，預計今年底可覆蓋全國所有縣域（部分偏遠區域除外）。

李澤炬補充，內地縣域農村汽車消費市場規模逾2.5萬億元人民幣，未來5年年均複合增長率料達12%，而下沉市場是汽車產業最後一片藍海市場，在整體內卷的情況下，下沉市場存在結構性機會。

然而，拓展下沉市場存在極高門檻，目前尚無成功案例，且4S店收益模式在下沉市場不成立，汽貿二網是下沉市場的銷售主力。該公司在汽車流通行業深耕33年，通過將資源整合，將有極大突破的可能性和可行性。

另外，李指公司最近與一汽豐田達成戰略合作，創全行業先河。雙方將共同探索直連縣域、直達客戶的新零售模式。公司目標做全國最大的汽車新零售平台，今年將築牢新零售平台基座，快速擴大規模。

長久股份近日發布上市後首份全年業績，去年收入6.77億元人民幣，按年增加5.6%；溢利1.61億元人民幣，按年增加57.8%。2022年至2024年的營業收入年均複合增長率12%；淨利潤年均複合增長率24%。