迅銷中期多賺19.2%　調高全年盈利預測

在各個事業分部之中，海外UNIQLO(優衣庫)事業分部上半年度收益為10,141億日圓，按年增長14.7%，經營溢利為1,685億日圓，按年增長11.7%，錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。其中，東南亞、印度及澳洲地區，以及北美、歐洲地區皆錄得收益及經營溢利強勁增長，來自全球對 UNIQLO主力商品的支持愈來愈高，推使業績持續擴大。

按該事業分部旗下各地區業績來看(以當地幣值計)，大中華地區在中國內地市場錄得收益與溢利按年下降。這主要是因市場整體消費意願低落，加上商品組合未能滿足各地溫差加劇的不同需求所致。香港市場錄得收益下降，溢利大幅減少；台灣市場則錄得收益及溢利上升。東南亞、印度及澳洲地區收益及溢利雙雙錄得大幅增長。該地區除了BRATOP、彈性輕便褲及牛仔褲等夏裝外，全年基本商品亦銷售暢旺。

迅銷集團維持2025財年全年度綜合收益總額預測值不變為34,000億日圓，較上年度增長9.5%；但將經營溢利總額預測值向上修正為5,450億日圓，按年增長8.8%。母公司擁有人應佔溢利向上修正為4,100億日圓，按年增長10.2%。集團同時將全年度每股股息較第一季度時公布的預測值向上修正30日圓。目前預估中期及期末每股將各派發240日圓，合計全年度派發480日圓，每股將較上年度增派80日圓。