利嘉閣：首季一手私宅均價858.8萬　創逾9年新低

政府放寬400萬港元或以下物業印花稅，細價新盤買賣大增，每宗平均售價亦因而大減。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第一季全港共錄得3,713宗一手私宅買賣登記，平均每宗售價約858.8萬元，按季急跌約31%，創三十七季即逾9年新低。

他指出，首季一手私宅買賣登記，較去年第四季的4,790宗下跌約22%，但仍屬過去6年的同期新高，期內涉及成交金額約318.86億元，按季急跌約47%，為近4季最少，以致平均每宗買賣金額大跌。

以地區統計，以九龍區成交跌幅最大，第一季錄得959宗，按季減少約61%，涉及登記金額亦挫約67%至約105.56億元。港島區成交則微跌約3%，上季錄702宗，登記金額則下挫約36%，錄96.31億元。

反觀，新界區季內一手私宅登記量錄約26%升幅，由去年第四季的1,630宗，急漲至首季的2,052宗，惟登記總值仍跌約8%至約116.99億元。

按樓盤分類，首季以元朗朗天峰錄432宗買賣登記最多，涉額約18.06億元，平均每宗成交價約418萬元。其次為門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，上季錄326宗，登記總值約12.16億元，平均每宗售價約373萬元。

陳海潮指出，一手市場自2月起已陸續回復生氣，加上2月底將100元印花稅放寬至400萬元物業後，新盤市場更為火熱。面對美國向全球大幅加徵關稅的不利因素，但估計發展商在減存貨的前提下，會維持以貼市價策略開盤，市場剛性住屋及投資需求料可保持，若今季一手登記能按月平均錄約1,800宗水平，料全季可錄約5,400宗登記，屆時將按季升逾45%。