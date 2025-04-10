灣仔駱克道有19層商業單位3.98億放售　呎價8400元

核心商業區有多層商業樓面一口氣推出市場放售。世邦魏理仕獲委任代理放售灣仔駱克道382號5樓至頂層全部商業部份，物業將以私人協商方式連現有租約出售，並包括大廈命名權及管理權、外牆巨型廣告牌出售，屬參考價為3.98億港元，平均呎價約8,406元。

上述一籃子商用物業總建築面積約47,349方呎，分布於19個連續樓層，其中，5至15樓為典型的商業樓層，而16樓至頂層則分間為52間辦公室。每層平均樓層面積約2,520方呎，樓層高度3.25米，頂層樓高達4.5米。物業剛在2023年完成大翻新，包括大堂、電梯、公共空間及系統規格。物業中高層樓層可享有維多利亞港海景，加上每層4kPa的樓面承重量，適合各行各業，例如集團總部、私人俱樂部、健身工作室和一般辦公室用途。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，該物業為罕有港島灣仔核心物業，可確保強勁而穩定的租金收入，並具長遠資本增值潛力。該公司香港資本市場部資深董事鮑珏鍵補充，駱克道382號整個發展項目共有兩個業主，其中本物業5樓至頂層佔約六成。