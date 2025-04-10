DASH推「免爭拗」的士網約服務　冀實現全方位電子支付

香港數碼生活平台DASH今天(10日)宣布推出其首個產品 -「免爭拗」的士網約服務DASH Taxi，旨在消除爭拗及增加網約的士行業的透明度，期望通過具創新性的網約的士服務平衡司機及乘客雙方的需要、提升服務質素及司機福祉。

DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘表示，集團視的士行業為本地市場邁向無現金化未來的關鍵一環，故大力推動的士行業數碼化。的士旅程象徵了一天的開始與結束，陪伴不少港人踏上每日上班出行的第一趟行程，並接載他們平安回家。因此，該公司期望港人能夠透過DASH Taxi重新發掘他們對的士出行的喜愛。與此同時，DASH將積極透過科技智能化和更緊密聯繫的生態圈，為本地運輸業共同建構一個蓬勃發展的未來。

所謂「免爭拗」包括希望實現全方位電子支付、個人化體驗及人性化服務，望推動無現金經濟及電子支付咪錶的士網約單。他指出，該平台將預約行程、支付方式及整體乘車體驗，結合為一個平台，無縫連接司機、乘客及商戶需求。

DASH Taxi自三月試行以來，期間已獲超過4,000名司機登記，並完成超500多張在大嶼山的訂單。另據DASH《2025年香港的士概況報告》顯示，89%的受訪的士司機認為避免與乘客發生衝突非常重要，同時，受訪乘客亦將免爭拗列為的士服務最重要的一點。此外，僅有1%的司機認為現有的士預約程式可滿足雙方需求，另有79%的司機表示希望能引入新平台。