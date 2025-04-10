太古城頂層戶減至788萬售出　呎價僅1.3萬元

鰂魚涌太古城海天花園單位「7字頭」有貨，該盤頂層戶減價30萬元售出，呎價約13,658元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕稱，鰂魚涌太古城南天閣頂層單位，實用面積約555方呎，近期叫價約788萬元，獲用家議價後以758萬元成交，呎價約13,658元，原業主於2007年12月以約432萬元購入。據悉，單位位處沒有電梯到達樓層，加上屬「縮則」戶，成交價向來較低。

●中原梁希廉表示，柴灣杏花邨21座中層4室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望園景，上月叫價598萬元，以575萬元成交，呎價約12,131元，新買家為新婚上車客，已睇樓3星期，見租金不平，決定入市。

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九龍區

●中原鍾家豪表示，旺角麥花臣匯1A座中層E室，實用面積約636方呎，套兩房間隔，以953萬元沽出，呎價約14,984元，原業主於2016年9月以1,169.3萬元購入，持貨逾8年半帳面蝕讓216.3萬元，貶值約18%。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨2期百老匯街48號高層A室，實用面積約968方呎，套三房間隔，擁荔枝角公園景，最新以978萬元易手，呎價約10,103元，原業主早於1973年1月僅以7.05萬元購入，約52年單位帳面升值約137倍。

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新界區

●中原梁璟華表示，深井浪翠園4期13座低層F室，實用面積約435方呎，兩房間隔，享山景，今年2月放盤價388萬元，近日獲用家垂青，減價18萬元，以370萬元成交，呎價約8,506元，原業主持貨約9年，帳面僅獲利22萬元。

●中原伍潔玲表示，荃灣區4月暫錄約25宗二手買賣，居屋祈德尊新邨B座中層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，吸引區內綠表上車客垂青，睇樓翌日即還價洽購，未補價第二市場叫價420萬元，減價28萬元，即以392萬元成交，呎價約7,481元。

●利嘉閣陳志偉稱，屯門御半山2期2A座低層E室，實用面積約378方呎，兩房間隔，新買家為外區上車客，原業主叫價420萬元放售，議價後以407萬元市價成交，呎價約10,767元，單位於2019年以約538.8萬元一手購入，帳面蝕131.8萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑A座高層9室，實用面積約598方呎，三房間隔，區內客見單位附裝修，考慮到每位家庭成員不但擁有私人空間，亦可節省裝修開支，累積減價32萬元，已補價自由市場以398萬元購入，呎價約6,656元，低於市價成交。

●祥益黃文樂指，屯門公屋田景邨田敦樓低層21室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新買家為綠表客，原先心儀另一單位，但被其他買家捷足先登，減價5萬，不再猶豫於未補價第二市場以215萬元購入上址自住，呎價約4,397元。

●中原王勤學表示，元朗4月錄得約40宗二手買賣，按月升約三成，永富閣中層F室，實用面積307平方呎，原則屬一房間隔，叫價300萬元，議價後以292萬元沽出，呎價約9,511元，原業主持貨約9年，帳面蝕38萬元，貶值約11.5%。

●中原指，元朗朗城滙5座低層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價650萬元，減價10萬元，以640萬元易手，呎價約12,903元，單位現時屬生約，租客願意配合開門睇樓，原業主於2019年一手購入，約6年帳面蝕95.3萬元。

●利嘉閣陳庭豐稱，元朗尚柏中層E室，實用面積約285方呎，一房間隔，望園景，原先叫價318萬元放售，議價後以283.8萬元售出，呎價約9,958元，原業主於去年10月以約267.7萬元一手買入，持貨約6個月轉手，帳面獲利逾16萬元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺花都廣場8座中層F室，實用面積約413方呎，兩房設計，早前叫價430萬元放售，獲自用客洽購，雙方經議價後最終以416萬元易手，呎價約10,073元。

●美聯陳少鴻指，火炭晉名峰B座中層D室，實用面積約602方呎，兩房間隔，叫價830萬元放盤，經議價後以764萬元連車位購入，呎價約12,691元，原業主於2012年615萬元購入。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田帝堡城2座低層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望內園景，叫價668萬元，放盤約1個月，減幅約5.2%，減35萬元，以633萬元沽售，呎價約11,572元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山迎海3座高層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放盤約半年，叫價780萬元，減80萬元，以700萬元獲買家承接，減幅約10.3%，呎價約14,257元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢柳濤軒雙號村屋，套四房間隔，望山景，連天台，原先叫價2,000萬元，以1,780萬元成交，原業主於1999年3月購入上址，持貨約26年帳面獲利1,150萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑E座中層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，有裝修，望內園景，去年三月放盤，未補價第二市場叫價530萬元，累減77萬元，區外綠表買家以453萬元購入，呎價約7,012元。

●中原劉紹剛表示，將軍澳廣場6座中層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，剛以600萬元成交，呎價約13,423元，新買家入市自用，原業主於2015年5月以500萬元購入，持貨將近10年帳面獲利100萬元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳藍塘傲7座中層F室，實用面積約555方呎，兩房間隔，望海景，新買家為外區客，叫價830萬元，議價至725萬元成交，呎價約13,063元，原業主於2016年以約769.3萬元一手購入，帳面蝕44.3萬元。

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