美股道指跌逾800點　納指挫3%

美股3大指數早段下跌，道指瀉810點，報39,797點；標指跌130點，報5,326點；納指跌497點，報16,627點。港股夜期報20,451點，跌241點，低水231點。

花旗環球財富管理主管Andy Sieg表示，市場「最劇烈的衝擊」可能已經過去，但現時仍不是加碼入市的時機。他認為目前不宜高追，也不要逢低買入，直言︰「在這個世界變化極快的時刻，我們要盡量保持紀律」。

摩根士丹利全球固定收益研究與公共政策策略主管Michael Zezas亦警告︰「不確定性仍然很多，投資者無法將美國政策風險拋諸腦後。」到底90日的關稅寬限期會否延續？市場是否已完全反映經濟增長放緩與衰退風險上升的可能？這些問題仍未有答案。

他表示，這次市場拋售與政策朝令夕改的經驗，可能已損害消費者與企業的信心。他說，透過與許多企業領袖交流，發現他們正在努力尋找如何在這樣的不確定環境下做出決策。因此，未來數周需要密切關注各項信心指標。

更重要的是，Zezas警告與中國相關的風險仍然是重點。「即使美國對其他國家的關稅緩解，但美中貿易關係仍將持續緊張，而這將繼續對市場造成壓力。」因為中美貿易戰引發的重組供應鏈，將對科技硬件和消費品等關鍵產業造成影響。