香港電腦學會：港完善監管助虛產發展

香港證監會2月公布「A-S-P-I-Re」虛擬資產監管路線圖，提出5大支柱共12項措施，目標將香港打造成「可信的虛擬資產流動性樞紐」。這份政策文件不僅是證監會2018年推出虛擬資產監管框架以來的重要升級，更標誌着香港在平衡創新與風險的監管哲學上，走出新一步。

路線圖緊扣全球虛擬資產市場的兩大趨勢──「機構化」與「合規化」。根據文件顯示，去年全球虛擬資產市值突破3萬億美元，全年交易量超過70萬億美元，但市場結構仍然帶有「機構主導流動性，散戶驅動投機性」的特徵。香港作為亞洲首個批准比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)的地區，有需要在吸引國際機構資本與防範散戶風險之間尋求平衡。

望路線圖鞏固領先地位

證監會明確提出「傳統金融(TradFi)與虛擬資產融合」的監管理念。例如，允許專業投資者參與衍生品交易、探索證券化代幣發行、在虛擬資產引進借鏡傳統金融的風控框架(如保證金制度)。這種「接枝」策略，同時降低傳統金融機構的合規門檻，也為虛擬資產市場注入穩定性。

路線圖中的5大支柱，同時有創新亮點與潛在爭議，包括在「准入」(Access)提及的OTC與託管牌照制度；「保障措施」(Safeguards)描述的技術中立的託管框架；「產品」(Products)方面向專業投資者優先開放；「基礎設施」(Infrastructure)提出監管科技升級，以及「關係」(Relationships)中首次提出將金融網紅納入監管，都需要處理得當，平衡市場活力和潛在風險。

在政策願景，「A-S-P-I-Re」路線圖有望更鞏固香港在亞洲虛擬資產的領先地位；相比新加坡的「柔性監管」，或內地的全面禁止，香港選擇了中間路線，一方面通過牌照制度吸引合規機構(已有10間平台獲批)，另一方面開放產品以提升市場廣度和深度。

須加強教育散戶投資者

然而，現實挑戰也不容忽視。虛擬資產涉及證監會、金管局、海關等多個部門的職權，萬一出事將以「事後追查」為主。在未有實時數據共享機制時，將會難以應對市場極端事件，例如暴崩等。此外，在全球競合大環境下，包括歐盟MiCA框架，已於去年底生效，穩定幣與交易所的統一牌照制度，有機會搶走香港的機構流量。證監會需加速國際監管互認談判，避免企業陷入合規重疊困境。

最後，即使新政聚焦專業投資者，散戶仍會通過境外平台參與高風險交易。證監會有計劃加強投資者教育，但如何有效將理性風險觀念灌輸普羅大眾，始終是一大課題。

平衡創新容錯系統風險

香港虛擬資產市場的未來，在於監管能否在「創新容錯」與「系統風險」中拿捏到微妙平衡。例如可設立監管沙盒2.0，不只可測試產品，更可測試新型治理工具(例如DAO投票參與監管)，提升政策靈活性。此外，可推動跨境監管聯盟，聯合如新加坡、杜拜等亞洲金融中心，開發鏈上合規協議，降低企業跨境營運成本；或可引入「負面清單」管理模式，除明確禁止的行為(如匿名混幣)，其餘領域容許業界以「風險為本」原則自律，釋放市場創新能力。

證監會的「A-S-P-I-Re」路線圖，是香港在「保護投資者」之外，加上「促進流動性」的關鍵一步。其成功不僅關係到本地Web3生態，更是在虛擬資產全球治理中話語權的延伸。虛擬資產的顛覆性，正在於其「模糊」，既非純證券，又非純商品。香港若能以此次改革為起點，探索出一套超越「TradFi與DeFi對立」的新型監管典範，或者有機會改寫全球金融治理。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳穎峯