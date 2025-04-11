富途安逸黎家聰：關稅戰全面開打　中國絕不低頭

關稅戰繼續纏繞着市場，隨着中國堅決反制美國霸凌行為，特朗普周三宣布，對部分國家暫停實施新關稅，為期90日，將中國商品關稅提高至125%，立即生效。由於此前美國已先後兩輪對華加徵10%關稅，加上4月初的34%「對等」關稅，4月9日又再對中國加徵50%關稅，現時美國總共向中國濫收125%的關稅。

在中美雙方各不讓步之下，中美的金融戰爭基本上已經全面開打。特朗普聲稱中國其實想談判，只是無法開口。真的是這樣嗎？到底真打開打，鹿死誰手也說不定，中國絕對有足夠底氣，應對美國關稅。中國周三已向美國加徵關稅至84%。

為了應對美國，中國早已做好準備，預留了一堆政策組合拳以抵抗外部衝擊。降準、減息等貨幣政策工具已留有充分的調整空間，並可以隨時出台。

由於可預期中國隨時救市，加上技術上的配合，相信港股會有一個短線的小反彈。目前恒指已下跌至了250天線(19,500點附近)，位置亦與2024年開始的上升趨勢線重合，除非美國有更瘋狂的新動作，否則一個短期的超跌反彈仍是大概率的。

當人民幣下跌，會拖低港股估值，使港股下跌，反而亦之。美元兌離岸人民幣由周二的7.42下跌至周三的7.35，人民幣短暫走強，短期拉高港股股值，使其配合港股反彈。

再看看美國那邊，似乎特朗普過得不甚麼如意。不單止股市暴跌，一向屬避險資產的美債遭大舉拋售，債價暴跌，10年期美債收益率大幅上升，一度觸及4.5%，30年期美債收益率亦一度升破5%，美元也在貶值。這清楚顯示投資者正對美國失去信心。如果特朗普的秘密議程是通過股市崩潰來壓低長期利率，以現時的情況看來，股市的崩潰不僅未能緩解債市壓力，反而加劇了債市的動盪，完全是得不償失。若全球投資者真的失去信心，最後選擇迴避美國市場，美股將進一步下跌。如果大家仍持有美股，只好寄望馬斯克幫手叫停特朗普，或者寄望鮑威爾來個緊急放水。

富途安逸(富途證券國際)董事 黎家聰(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)