喆麗：美關稅影響微　會考慮直接由南韓赴運美國

財務總監伍世昌補充，公司在南美、中東等非英語國家市場的增長強勁，美國銷售佔整體收入的佔比由2023的43.5%，降至33.7%。

劉國柱指，企業對企業(B2B)產品的關稅由當地的零售商負責，變相由消費者分擔，不過關稅「公平性」，加上南韓美妝產品價廉物美，在當地極具吸引力，強調不會主動放棄美國市場。他提到，公司積極拓展新市場分散風險初見成效，去年中東市場銷售增長按年增逾2倍，南美洲的西班牙語市場更飆升4倍。去年，非英語系國家的收入佔亦達50.2%，伍世昌料相關佔比會一直增加。

伍認為，目前B2B業務增長強勁，但礙於批發商的購貨習慣不同，去年的庫存周轉日數增加84日，他強調，庫存增加不影響現金流，會利用好集團在B2C的銷售數據，分析B2B產品的出貨量。