商湯：SenseNova V6能解決複雜任務　數據分析力大勝GPT-4o

與上一個版本相比，對話表現、識別能力及識別能力分別增加39%、12%和13%；新模型將於今日開放供用戶接用。徐立指，網上的文本數據可能在2028年耗盡，但知識並不僅限於文本，亦包括圖像、視頻、3D等多模態數據中。多模態學習方式，類似於人類從小學習數學、幾何、物理、化學等多模態知識的過程，認為通過融合不同模態的數據，可以提升模型的智能和決策能力。

他介紹，新一代模型可透過用戶上傳的大段文本、各種表格化數據等產生有價值的內容，例如處理一些非結構化的文件如手寫單、醫療單據等，協助企業進行財務審核報銷的工作，或者進行商舖營運數據分析；亦可為學生解題具備實時交互、視覺識別、記憶思考、持續對話和複雜推理等能力，包括生成錯題集協助溫故知新。

DeepSeek(DS)大模型今年初於內地掀起AI浪潮，被問及如何看待兩企關係時，徐立笑稱，這並非單純的對手關係，而是一種百花齊放的局面，各家公司都有自己獨特的路徑和認知，競爭能促進行業的發展，並推動了技術的進步。他認為，DS大模型主要專注於文本工作，而日日新則在多模態能力上有優勢，使其在某些應用場景中能夠提供更好的解決方案。

中國AI大模型處於百家爭鳴局面，徐坦言，不少公司在搶佔市場上不遺餘力，形成價格戰，不過行業間主要的挑戰在於推理和使用成本，訓練價格的降低並不會對行業產生顯著影響。他指，核心收益來自為各種定制場景提供最終的解決方案，而非單純依賴模型的推理，因此，長遠看效能與優化才是核心競爭力，例如推理成本多年降低十倍至數十倍，意味着未來大規模應用可大幅提升盈利。

他認為，AI基礎設施的開源能夠推動技術普及和生態發展，部分核心技術與模型訓練投入則要透過差異化來支撐市場及競爭力。他說，軟件的優化在計力資源有限情況下顯得尤為重要，使國產晶片在整體訓練與推理效率上形成一定競爭力。

同日，商湯展出多個應用最新大模型的產品，包括為3至12歲兒童而設的Ling AI學伴機，該配備由李白、宮崎駿、達爾文等不同角色組成的「陪學團」，與小孩進行科學探索、文學及藝術啟蒙、英語、社交訓練等。搭載最新大模型的機械人「飛燕」，具備全景視界感知、情感交互及心理健康篩查功能，可用於醫療、教育、養老等場景。