碧桂園：重組建議獲29.9%現有債務持有人支持

建議重組的範圍包括現有債務的範疇，整體未償還本金總額約為140.74億美元，連同與該未償還本金相關的所有應計未支付利息(包括違約利息)(「計劃索償額)。

建議重組將涉及注銷現有債務，而作為回報，債權人取得在5個計劃對價選項中作出選擇的權利：(a) 選項一：將計劃索償額轉換為最高達2億美元的現金；(b) 選項二：將發行本金總額最高達20億美元的新零息強制性可轉換債券，到期日為參考日期（即2025年6月30日）後78個月，其可按初步轉換價每股2.6港元轉換為本公司普通股(強制性可轉換債券A)）；(c) 選項三：(i)本金總額最高達55.007億美元的強制性可轉換債券A；及(ii)將發行本金總額最高達27.093億美元的新年利率2.5厘中期工具，攤銷還款期由參考日期後18個月起至90個月止(中期工具)），比率為就選擇選項3的每10萬美元計劃索償額67000:33000；(d) 選項四：(i)將發行的新零息強制性可轉換債券，到期日為參考日期後114個月，其可按初步轉換價每股10港元轉換為本公司普通股(強制性可轉換債券B，連同強制性可轉換債券A統稱為「強制性可轉換債券」）；及(ii)將發行的新年利率2厘長期工具，攤銷還款期由參考日期後102個月起至114個月止(長期工具A)，比率為就選擇選項4的每10萬美元計劃索償額35000:65000，而強制性可轉換債券B及長期工具A的本金額並無上限；及(e) 選項五：將發行本金總額最高達15億美元的新年利率1厘長期工具，攤銷還款期由參考日期後126個月起至138個月止(長期工具B)。

初始行使價每份強制性可轉換債券A 2.6港元及每份強制性可轉換債券B 10港元，分別較昨日收市價每股0.43港元溢價約504.7%及2225.6%。

此外，現有銀團貸款的持有人將有權按比例分佔擔保補償金額1.78億美元，當中(i)一部分將於重組生效日期以現金支付：及(ii)餘額將於重組生效日期後以貸款形式分期支付(SCA貸款)。

公司建議設立新管理層激勵計劃，公司普通股的5%可按悉數攤薄基準授予管理層團隊，以激勵管理層實現其商業計劃。

公司控股股東擬提供重大支持，當中其將動用其股東貸款約11億美元認購股東認股權證，以及將按初始行使價每股0.6元(較昨日收市價每股0.43港元溢價39.5%)就股東認股權證悉數預付行使價。控股股東亦擬動用其股東貸款5000萬美元作為建議轉讓公司持有Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC項目)60%權益予控股股東的對價。

公司擬致力於2025年12月31日前完成建議重組。公司衷心邀請持有現有債務的其他債權人考慮重組建議的條款，並藉盡快加入重組支持協議支持實施建議重組。建議重組將較其他相關替代情況為所有債權人提供更高債務回收率。