美國高級貿易顧問納瓦羅接受外媒報道時稱,美股周三(9日)大反彈,昨日道指又冧千點收市,「只是大日子後的正常回調,沒甚麼大不了(It’s just normal retracement after a big day. It’s no big deal)」。

美國總統特朗普宣布暫停其全面關稅計劃90天,股市周三經歷了歷史性上漲,當日道瓊斯工業指數升逾2,900點收市。僅相隔一天,白宮官員澄清對中國關稅實際加至145%,美股周四又暴跌,道指收跌1,014點或2.5%;納斯達克指數收跌737點或4.3%;標準普爾500指數跌188點或3.4%。

外媒報道,財政部長貝森特預計,在與其他國家談判後將在未來90天內達成非常確定的協議。但言論未能減輕市場憂慮,摩根士丹利首席美國經濟學家表示,協議拖延有幫助,但並不能減少不確定性。