特朗普惹內幕交易疑雲　炫耀富商好友股市一日速賺195億

美國日前宣布暫緩對等關稅，全球股市周三(9日)大反彈。但美國總統特朗普於白宮與到訪賓客對談時，炫耀其好友、嘉信理財(Charles Schwab)創辦人及主席施瓦布(Charles Schwab)於股市巨震中大幅獲利的戰績，引發涉及內幕交易的質疑。

白宮通訊顧問Margo Martin周三晚間發布影片所見，特朗普接見全國運動汽車競賽協會(NASCAR)賽車手，向對方介紹同場的施瓦布，「這不只是一間公司，其實這是一個人。他今日在股市中獲利25億美元」。

特朗普此前還在旗下社交媒體發文，稱「現時是入市好時機！DJT」(THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT)。DJT為旗下社交媒體Truth Social的股份代號。

就此，多名民主黨參議員呼籲國會展開調查，質疑特朗普涉嫌內幕交易或操縱市場，利用關稅政策牟利；有民主黨議員更指特朗普正操作全球最大的市場操縱計劃。

白宮發言人回應稱，相關帖文屬總統工作一部分，強調面對媒體製造恐慌時，總統有責任確保市場及美國人的經濟安全。