姚浩然：恒指支持位睇19500點 手機設備股前景淡
2025年04月11日 11:22
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亨達財富管理董事總經理姚浩然指，隔晚美股早段表現不太差，惟白宮官員澄清對中國關稅實際加至145%，加上美國進一步上調中港小額包裹關稅至120%，令三大指數其後走勢轉差，美匯亦趨弱。
姚指，雖然美匯轉弱對港股有利，不過中美角力持續，料難短時間內解決。至於國家若出招刺激經濟應對貿易戰，能否帶動港股向上？姚認為，港股現時走勢早已反映該利好因素，正式公布措施時或能助大市企穩，但恒指要重上100天移動平均線樓上不容易。他表示，恒指早前跌穿100天移動平均線後，走勢轉弱，預料後市較大機會在100天至250天移動平均線上落，即介乎19,500點至21,100點之間徘徊。
另外，丘鈦科技(01478)及舜宇光學科技(02382)公布3月銷售數據；其中丘鈦3月手機攝像頭模組出貨量按年跌20.1%至2,944.2萬件、按月升28.5%；另外舜宇光學科技3月手機鏡頭出貨量9431.6萬件，按年跌16.3%；按月則減少2.9%。
姚指，即使丘鈦3月數據按月向上，但鑑於2月份受新年假期拖低基數，未必能夠作準，反而兩間企業3月出貨量按年均下跌，反映行業仍有存在隱憂。姚又指，手機股現時估值偏高，股息率亦不吸引，加上行業處於貿易戰風眼，暫時未見有顯著復甦迹象，所以現階段投資價值不高，兩隻股份應先持觀望態度。
歐盟委員會確認與中國達成共識，尋求以設立最低價格模式取代關稅，作為中國電動車進口限制機制。姚指相關政策改變車價「鬥平」的競爭模式，反而促使車廠要以質素取勝，料對有能力生產及研發中高端汽車的公司較有利。他指，吉利汽車(00175)及比亞迪(01211)較受惠，認為其品質和性價比均具優勢，相信能保持盈利。惟現時市況疲弱，姚提醒現時不宜高追，建議投資者待回調後再考慮吸納。