姚浩然：恒指支持位睇19500點　手機設備股前景淡

亨達財富管理董事總經理姚浩然指，隔晚美股早段表現不太差，惟白宮官員澄清對中國關稅實際加至145%，加上美國進一步上調中港小額包裹關稅至120%，令三大指數其後走勢轉差，美匯亦趨弱。

姚指，雖然美匯轉弱對港股有利，不過中美角力持續，料難短時間內解決。至於國家若出招刺激經濟應對貿易戰，能否帶動港股向上？姚認為，港股現時走勢早已反映該利好因素，正式公布措施時或能助大市企穩，但恒指要重上100天移動平均線樓上不容易。他表示，恒指早前跌穿100天移動平均線後，走勢轉弱，預料後市較大機會在100天至250天移動平均線上落，即介乎19,500點至21,100點之間徘徊。

姚指，即使丘鈦3月數據按月向上，但鑑於2月份受新年假期拖低基數，未必能夠作準，反而兩間企業3月出貨量按年均下跌，反映行業仍有存在隱憂。姚又指，手機股現時估值偏高，股息率亦不吸引，加上行業處於貿易戰風眼，暫時未見有顯著復甦迹象，所以現階段投資價值不高，兩隻股份應先持觀望態度。