大摩預告或下調內地經濟增長預測　估人幣不會大貶值

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊表示，貿易戰2.0對中國經濟的影響遠遠超過2018至2019年，今年經濟增長面臨實質性下行風險，內地政策需要加快，否則難以抵銷關稅衝擊。該行又指，不排除下調內地今年經濟增長預測，估計人民幣今季將提前貶值，但不會大幅貶值。

邢自強指，內地及其供應鏈夥伴透過談判去降低關稅的難度較大，面對出口下滑及通縮加劇的影響，分別預期約1至1.5個百分點及約0.5個百分點，料將拖累內地經濟增長1.5至2個百分點，目前政策包括2萬億元人民幣的廣義財政擴張及地方債務置換，將抵銷其中0.8個百分點，鑑於內地可能不會推出足夠政策刺激來抵禦剩餘約0.9個百分點衝擊，因此今年4.5%的經濟增長預計將面臨下行風險約0.5個百分點，意味或調低至4%。

該行估計，未來數月內地有望加快兩會政策推出，同時將一些暫時未批准的增量政策，由7月底的政治局會議前移至今季，包括消費品以舊換新擴容及全國性的生育補貼，如果民生回饋明顯惡化，或會考慮加大今年房地產及財政支持。另一方面，該行預期內地在一定程度加大關稅及非關稅措施的範圍及幅度。

大摩談及人民幣走勢，指人民銀行或不會通過人民幣大幅貶值來抵禦關稅衝擊，原因是關稅加徵幅度遠超2018至2019年，目前內地在經濟基本面及中美息差的起點較低，如果人民幣大幅貶值，可能會引致自我實現資本外流，認為人行或將適度放鬆對匯率的管控，並加碼貨幣寬鬆以提振經濟，並仍會通過在定價中使用逆周期因數及加強資本管控來管理人民幣貶值節奏。