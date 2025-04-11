據報越南擬嚴打中國「洗產地」行為 　換取特朗普降低關稅

外媒報道，美國總統特朗普宣布暫緩中國以外所有國家的對等關稅90天，讓本來面臨46%關稅的越南得以喘息。然而，越南為此準備嚴打中國透過越南「洗產地」的行為，並將加強對向中國出口敏感產品的管制，以換取美國對越南降低關稅，據報越南希望將關稅降至22至28%，甚至更低。

報道指，特朗普重返白宮後不斷祭出各種關稅政策，越南眼見該國對美國的巨大貿易順差，近幾周一直提出可以讓美方感到滿意的條件，希望以此說服特朗普政府能對越南採取較寬容態度。不過特朗普日前宣布新一輪大規模關稅，當中越南被課徵高達46%關稅，幸而特朗普目前作出讓步。越南政府在官網宣布，將與美國展開貿易談判，並表示將打擊貿易詐欺，但並未有說明具體措施。

所謂「洗產地」是指，某國將商品先運至關稅較低的第3國，再由第3國出口至目標市場，惟這些商品並未在第3國經過實質加工，藉此規避原本應負的高關稅。

知情人士透露，在特朗普宣布大規模關稅後，越南緊急召集政府貿易專家商討對策，以回應華府對越南涉嫌侵犯知識產權及濫用「轉運」規則的關切。這場會議中，工貿部及海關官員被指示要加強管控，並被要求在兩周內擬定打擊「洗產地」的計劃。不過，期限可能延長至4月底，因越南不希望此舉令中國不滿。

事實上，越南出口到西方的許多商品，當中都有中國製的零件或原料，中國企業也在越南設廠，專門生產產品供應美國。許多情況下，越南工人會對這些商品進行加工，然後合法地以「越南製造」的標籤出口至美國。惟美國官員指控中國利用越南作為中介，讓與越南實質關聯性不足的商品，可以享有較低的進口稅率。

白宮貿易顧問納瓦洛日前外媒訪問指，「中國透過越南進行轉運，以逃避關稅。」不過他未提出具體證據。知情人士指，在某些情況下，載有中國製商品的船隻，只在越南港口作短暫停留，時間剛好足夠讓這些商品取得「越南製造」的證明文件後就離港。