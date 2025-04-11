二手樓價指數按周微升0.06%　漲幅進一步收窄

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.9點，按周微升約0.06%，升幅顯著收窄。2月底財案放寬印花稅，3月期間港股做好，新盤銷情理想，二手交投增多，CCL連升3周共約1.49%。惟本月初貿易衝突升級，環球股市大幅波動，中美局勢緊張，二手成交轉慢，對香港樓價構成下行壓力。相信短期樓價尋底未完，估計第二季CCL下試133點，將較現水平跌約2.85%。

雖然近3周CCL上升，但仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌約0.54%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約0.77%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.45%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.28%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.92點，按周跌約0.24%。CCL(中小型單位)報136.74點，按周跌約0.15%。CCL Mass及CCL(中小型單位)均終止2周連升，指數同樣處於2016年9月中水平。CCL(大型單位)報137.73點，按周升約1.16%，連跌11周後反彈，但仍在2016年8月底水平徘徊。

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報135.51點，按周升約0.57%，連升3周共約2.04%。新界西CCL_Mass報125.77點，按周升約0.42%，連升4周共約2.71%。新界東CCL_Mass報149.88點，按周跌約1.17%。港島CCL_Mass報136.9點，按周跌約1.3%，連升2周後回落。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別繼續處於2016年6月中、9月底、10月中及11月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌約0.54%，CCL Mass跌約0.15%，CCL(中小型單位)跌約0.19%，CCL(大型單位)跌約2.22%，港島跌約1.21%，九龍升約1.27%，新界東升約1.01%，新界西跌約2.02%。