吳家裕籲企業加快開拓新市場　結合香港優勢作商業規劃

面對環球局勢不穩，企業需要新出路。羅兵咸永道亞太區及中國副主席吳家裕(Peter Ng)表示，作為世界金融中心及連接內地及海外的「超級聯繫人「和「超級增值人」，香港在企業出海及全球布局發揮重要作用。近年港府陸續推出了財資中心、專利盒、研發加計扣除等稅收政策，且與常見投資國家或地區簽訂友好稅收協定，能很好地控制以香港作為投資控股和業務主體的稅務成本，建議企業應加快了解和開拓新市場，結合香港的優勢做出合理的商業規劃和落地安排。

他解釋，香港擁有成熟和豐富的國際性律師行、會計師事務所、國際性金融機構等資源，為企業出海的合規事項提供全方位的專業服務。另外，香港總部起家的大集團、行業商協會已經有多年投資海外的豐富經驗，協助企業加快海外發展的速度和合規度；加上香港有很多本地和國際性人才協助企業去海外開拓市場、理解海外文化、甚至協助企業常駐海外擔任高管等職位，亦具備眾多優秀的大學、研究機構資源，幫助企業升級轉型。

他又指，香港在企業出海方面已積累豐富及成熟的經驗，加上香港奉行自由貿易、資金自由流動、簡單稅制政策，利用香港作為投融資平台、國際貿易總部、甚至智慧財產權平台都非常便利，同時亦有很強的稅務優勢。