汪敦敬：關稅戰大潮下自處之道！

上帝要你滅亡，首先要你瘋狂。4月2日美國總統特朗普宣布「對等關稅」後，環球股市皆出現不同程度的動盪，商人應如何自處？通脹會否增加？美元會否貶值？息口走勢會否改變？環球經濟會否衰退？這一切也考驗商人的能力，甚至社會和國家的能力！

筆者認為政局難測，金融戰爭更難測，但我們不可能理解到西方政客如何衡量不同的利益，因為其中包括了不同的利害關係、經歷與邏輯。作為市民，最實際就是做好自己，做生意在財政上留有餘地！每份工作的本分都有其意義，做好自己責任就等同支持社會！老闆的責任是維持員工的生計，市民的責任是支持國家方向、盡市民的責任與給予意見政府。

美國會在經濟欠佳之下減息，亦會在出現高通脹之後加息！息口加減各有其不同時段，不宜太悲觀和樂觀評估。

當然物價上升都可以分「滯脹」和「通脹」，筆者認為不少西方國家都要面對「滯脹」，而內地很大機會仍是低通脹，通脹上升一點可能對內地市場更健康！香港跟着中央政府的路線，在東升西降之下長遠不用擔心，特區政府要避免過分舉債成為了長期的負擔。在過去周末(4月5至6日)樓市成交暫時未見受嚴重影響，市場仍然較農歷新年前暢旺，小陽春情況持續！

港股方面，雖然短期難免面對衝擊，但長遠來看是正面因素較多。筆者認為內地經濟已經完成了調整期，開始進入回升階段。另外，年初至3月中納斯達克指數下跌了8%，但同期香港股市回升及市值增加了約30%。其實已經印證了，資金開始進入東升西降的情況！

過去3年來，內地樓市出現的一系列調整，現在看來顯然是精明之舉！無論一切是時代的巧合還是精心部署得來，身為中國人，筆者是感到榮幸，同時亦要好好珍惜的得來不易的一切！

祥益地產總裁 汪敦敬