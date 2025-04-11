城市花園海景三房做價重返13年前　較高位挫近4成

港島老牌屋苑成交價重返約13年前，北角城市花園套三房海景單位，成交價1,231萬元，原業主2012年購入料蝕使費損手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角城市花園9座中層E室，實用面積約1,014方呎，套三房間隔，享海景，以1,231萬元成交，呎價約12,140元，是次成交價重返2012年水平，較高位約2,000萬元回落近四成，原業主持貨約13年，帳面僅獲利41萬元，扣除雜費實屬蝕讓。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園C座中層7室，實用面積約505方呎，兩房間隔，區內用家見單位附帶雅裝修，獲減價130萬元，以590萬元成交，呎價約11,683元。

●中原甄忠發稱，西區寶翠園3座低層H室，實用面積約659方呎，兩房間隔，叫價1,295萬元，現以1,202萬元成交，呎價約18,240元，新買家為外籍用家，從外區搬回居住。

●利嘉閣凌健朗指，西半山百合苑中層A室，實用面積約431方呎，一房間隔，原先叫價628萬元，最終以576萬元成交，呎價約13,364元，原業主在1997年以約370萬元買入單位。

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九龍區

●美聯張曉盈指，荔枝角美孚新邨8期百老匯街118號高層A室，實用面積約674方呎，兩房間隔，最終以620萬元獲承接，呎價約9,199元，原業主於1990年6月以約102.8萬元購入。

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新界區

●中原黃詩榮表示，荃灣荃豐中心中層C室，實用面積約426方呎，兩房間隔，去年放盤叫價600萬元，初期心態較進取，近日叫價下調至480萬元，最終以463萬元沽出，呎價約10,869元，新買家為上車客。

●中原林恩信指，荃灣全‧城滙7座高層D室，實用面積約524方呎，兩房間隔，1月叫價約955萬元，原業主見中美關稅衝突持續升溫及出現股災，減價100萬元，以855萬元沽出，呎價約16,316元，低市價近4%，原業主持貨約8年，帳面獲利19萬元，升值約2.3%。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋良景邨良偉樓低層17室，實用面積約264方呎，一房間隔，外區綠表客為鄰近家人居住，方便照應，累積減價約19萬元，未補價第二市場僅以71萬元購入，呎價約2,689元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門掃管笏OMA OMA 2B座低層F室，實用面積約351方呎，一房間隔，望山景，叫價310萬元，獲同區用家洽購，累減29.2萬元，終以280.8萬成交，呎價約8,000元，原業主於2019年7月購入，近6年帳面虧蝕182.1萬元，跌價約39%。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋悅湖山莊14座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主於兩年前為單位重新裝修，區內綠表客參觀單位後，見裝修新淨，收樓後可即時入住，累減41.2萬元，未補價第二市場以378.8萬元購入自住，呎價約6,399元。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑H座低層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，於已補價自由市場以303萬元購入自住，呎價約7,063元，原業主於2014年於自由市場以約268萬元購入。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍嘉湖山莊翠湖居1座高層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望樓景，以506萬元成交，呎價約7,994元，原業主於2011年以約238萬元買入。

●美聯王偉健表示，元朗鉅發大廈1座低層C室，實用面積約598方呎，三房設計，叫價575萬元放盤，經議價後以520萬元承接自住，呎價約8,696元，新買家為區內租客。

●中原徐建中指，元朗翠韻華庭4座頂層連天台特色單位，實用面積約695方呎，套三房間隔，有裝修，叫價630萬元放售，近日獲用家垂青洽購，減價60萬元，以570萬元沽出，呎價約8,201元，新買家早年沽出自住物業租樓，是次再度「上車」。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嵐岸7座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，放盤約半年，叫價630萬元，最終減價27萬元，以603萬元獲承接，呎價約12,357元，原業主於2021年2月以760萬元購入，約4年帳面損失157萬元，跌價約21%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧8座地下單位，實用面積約1,701方呎，四房雙套房連工人房套間隔，望園景，叫價2,600萬，累減162萬元，以2,438萬元成交，呎價約14,333元，原業主於2018年8月以3,889萬元購入，逾6年帳面蝕1,451萬元，跌價約37%。

●中原關偉豪表示，將軍澳峻瀅II 1座高層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享山景，以540萬元成交，呎價約10,736元，原業主於2015年6月以606萬元購入，持貨近10年帳面需蝕讓66萬元。

●中原黃靜娟指，將軍澳日出康城LP6 3座高層E室，實用面積約729方呎，套三房間隔，另設儲物房，望海景，去年12月以1,200萬元放售，期間多次調整叫價，現降價155萬元，以1,045萬元成交，呎價約14,335元，原業主持貨近6年，帳面需蝕讓262.2萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園6座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，有裝修，去年12月於已補價自由市場叫價450萬元放售，一口價減17萬元沽出，成交價433萬元，呎價約10,046元。

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